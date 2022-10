25:58

La militància de Junts per Catalunya ha decidit per majoria sortir del Govern i passar a l'oposició. En parlem amb la diputada Aurora Madaula

Junts per Catalunya ha decidit sortir del Govern i passar a l'oposició. Des que s'han conegut els resultats de la consulta interna feta a la militància (56% a favor de marxar de l'executiu) són molts els dirigents de Junts que han apujat el to contra el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i Esquerra Republicana.

En parlem amb la diputada de JxCat i secretària segona de la Mesa del Parlament, Aurora Madaula, que considera que en la decisió de la militància hi ha tingut molt a veure que els republicans remessin a favor de suspendre la presidenta de la cambra, Laura Borràs. Creu que ara el més adient seria convocar eleccions perquè amb el pacte de govern trencat el president català no disposa d'una majoria prou àmplia al Parlament que li faci confiança. Malgrat que el seu càrrec també es deu a un pacte amb Esquerra a principis de la legislatura, Madaula diu que no dimitirà.