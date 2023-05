Fallo de sistema

612: Una mirada no tan limitada al universo

59:08

Como ya sabemos, la mayor parte de la materia y de la energía que compone nuestro universo es “oscura”y gran parte de los datos procesados por observatorios provienen de frecuencias invisibles para el ojo humano. Si a eso añadimos el estudio de ondas gravitacionales o el uso de radiotelescopios, no es descabellado pensar que una ‘Astronomía no visual’ es Una mirada no tan limitada al universo , que a su vez es el título del libro (Ed. Pirámide) de nuestro invitado Enrique Pérez Montero.

Enrique es doctor en Astrofísica y Cosmología, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía (CSIC), e invidente a causa de una retinitis pigmentaria que no ha mermado su aprendizaje del cosmos y una energía divulgadora resumida en este libro y en una certeza: el principal mecanismo para entender nuestro lugar en el universo no son nuestros sentidos, sino nuestra mente….

Abriendo nuestros limitados sentidos, incluso prescindiendo de ellos, nos sumergimos en las procelosas aguas de la realidad virtual comentando nuevas experiencias al respecto y aventurándonos en un futuro Matrix ¿podremos proyectar imágenes directamente al cerebro de los jugadores? Manfred (Real o Virtual) responde…