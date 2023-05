611: Tears of the Kingdom. ¿Lo ha vuelto a hacer Nintendo?

58:57

Llegó Zelda: Tears of the Kingdom, y ya no hay caretas que valgan, ya estamos fuera de embargo y toca responderos a la pregunta ¿Lo ha vuelto a hacer Nintendo? ¿Habrá sido capaz de igualar o incluso superar lo que supuso BOTW en 2017?

Convocamos Superpodcast con compañeros que ya han jugado a Tears of the Kingdom y que nos pueden dar pistas para darle la dimensión real a esta nueva y esperada entrega de Zelda y veremos si al final lo han vuelto a hacer. Participan:

Raquel Díaz (El Mundo), Diego González (El Español), David Caballero (Gamereactor ) y Enrique Alonso (Eurogamer).