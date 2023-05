59:08

Que Zelda: Breath of the Wild ha supuesto un antes y un después en la narrativa de mundo abierto y que su listón está al alcance quizás del propio Zelda: Tears of the Kingdom que se viene este 12 de mayo, es una evidencia que no puede dejar pasar por alto por qué es así. Y uno de los aspectos fundamentales es su música. Para los detractores, acordes de piano largos mezclados con ambientes sonoros, para quien ha estudiado a fondo la composición de Manaka Kataoka, Yasuaki Iwata y Hajime Wakai , una obra de arte que es una con el videojuego y su narrativa, llena de detalles a comentar y que, de hecho, le ha dado a nuestro invitado, Mario Pons Sansegundo, para más de 400 páginas en un libro de gran formato publicado por Ed. Applehead Team , y que incluye transcripciones y partituras detalladas, además de teoría musical profunda y, lo dicho, muchos detalles y curiosidades.

Con este experto en bandas sonoras de cine y videojuegos hablamos de Zelda y su influencia, algo que también hacemos con Ismael Alonso para que nos comente los juegos de mesa inspirados en Zelda, sobre todo en formato Print&Play (gratuito y no oficial).