59:08

Los guiños del Séptimo al Décimo Arte son cada vez más habituales y este año está siendo espectacular al respecto. Hemos hablado de The Last Of Us (HBO), hablaremos de Super Mario Bros y hoy lo hacemos de Tetris (Apple TV), la película que nos cuenta los orígenes y el gran revuelo de acuerdos y derechos en torno al juego donde geometría, matemáticas y mecánica se juntan elaborando una obra de arte.

El juego de Alexey Pajitnov (al que pudimos entrevistar en este programa hace unos cuantos años) protagoniza una de las historias más rocambolescas y jugosas de la industria cultural del videojuego. Con espíritu de jugadores avanzados, abordamos una tertulia con el objetivo de hacer Tetris del Tetris, intentando encajar las piezas relacionadas con lo que verdaderamente pasó para que Tetris saltara de un centro de computación soviético a una conquista mundial de ordenadores, consolas y PCs. Y lo intentamos encajar con 5 piezas, como un pentaminó:

Jesús Martínez del Vas, escritor y dibujante

Flavio Escribano, escritor y teórico del videojuego

José María Villalobos, escritos periodista de videojuegos (Meristation)

Bruno Sol, periodista especializado (Gamepress)

Fernando “Retrocabezas”, generador de contenido especializado en Tetris, organizador de campeonatos de Tetris.

Además, indagamos en la influencia de ida y vuelta de los juegos de mesa con Tetris con Ismael Alonso.