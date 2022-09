54:40

La Patricia Velázquez ens presenta Hasta 'Bajo Project que, preserva, educa i exposa el reggaeton per potenciar la seva importància i el seu valor en la cultura porto-riquenya. Vetllen per un espai de conversa per a la seva comunitat en el qual es poden fer connexions entre el gènere musical i el context sociohistòric que carrega.