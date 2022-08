01:00:45

Hoy en Ese no sé qué con Irene Rivas, en Experimenta, hablamos de rupturismo. ¿Qué pasa cuando un artista irrumpe en la escena y va más allá de los límites con una propuesta nueva de algo clásico ya conocido? Davide Salvado, es un músico que bebe y vive de la tradición gallega. Fusiona las raíces tradicionales con ingredientes electrónicos y transgresores, creando folclore de una manera actualizada y con el respeto que se merece.



Además, las sugerencias con zasca de Tomás O´Reilly, Andrea Pardo nos explica cómo surge un rupturismo y vuelven las propuestas gamberras de la banda de Ese no sé qué: Rocío Bueno, Dani González, Pedro Mardones y Macu Mota.







Los temas del programa de hoy:



Davide Salvado:





Cabaliño.

Lobos.

Helena.

Liulfe.

María, María e Hermelinda (A Ermida, Pazos de Borbén) - Costureiriña bonita

Ecléctica Ensemble - O suspiro.

Fransy González, Davide Salvado e Cibrán Seixo - Xota de Negreira de Vilamaior.





Pony Bravo - Ninja de fuego.

The Velvet Underground - I'm waiting for the man.

Gilipojazz - Iker me debe un café.

Rosalía - Despechá.





Concha Piquer - Ojos Verdes.

Califato ¾ - Cristo de las navajas.

Janis Joplin - Mercedes Benz.





Recycled J - Maravilla.

Siniestro Total - Carol.

Antílopez - Metralla, medida y viaje.

Fangoria vs Sara Montiel - Absolutamente.





Pepe : Vizio y Delafuente - Flores.

Mártires del Compás - Oremus.

Lori Meyers - Emborracharme.





Meat Loaf - I'd do anything for love (But I won't do that).

Dorantes - 'Orobroy Vs' El tiempo por testigo (...a Sevilla).