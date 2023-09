23:49

Comenzamos nueva temporada de Europa Abierta con el objetivo de acercar Europa a todos y hacerla más comprensible, porque a veces el lenguaje de Bruselas no siempre es asequible y porque Europa influye en nuestra vida diaria en muchos aspectos. Entre otros asuntos, hoy hablaremos de la nueva Ley Europea de Servicios Digitales, una histórica normativa que creará un entorno digital europeo más seguro y más justo, poniendo coto a las grandes plataformas digitales que pueden influir negativamente en nuestras democracias y en la defensa de nuestros derechos. De este tema nos hablará Anabel Arias, responsable del departamento digital de CECU y Mireia Orra de Salsas, Head of Policy and Community a Éticas.