02:28:09

La primera tarde del año es para poner en orden la agenda, para anotar todas las citas importantes en el nuevo calendario. ¿Qué nos traerá 2023? Álvaro Soto lo desembala contigo maridando buena música y sonidos del archivo de RTVE. Por delante, 12 meses repletos de acontecimientos, efemérides y aniversarios. Este es nuestro regalo: un almanaque muy musical para adelantarnos al futuro.

María Eva Albistur – Extraño

Supersubmarina – Cometas

Jimena Ruiz Echazú – Helicóptero de papel

Lola Flores – A tu vera

Rihanna, Calvin Harris – This is what you came for

Joaquín Sabina, Leiva – Sintiéndolo mucho

Sidonie – Teoría de la Relatividad para hormigas

Casi Creativo – Wifi gratis

Pink Floyd, Andriy Khlyvnyuk – Hey hey rise up

Gorillaz, Thundercat – Cracker Island

M-Clan – Los periódicos de mañana

Depeche Mode – Enjoy the silence

Benjamin Clementine – Jupiter

Javier Ruibal – De Málaga malagueñito

Gloria Trevi – Y ahora te sorprendes

Bruce Springsteen – Do I love you (indeed I do)

G. F. Handel – Coronation anthem no. 1, Zadok the Priest

Rozalén – Este tren

Razkin – Hoy es uno de enero

Rosa Linn – SNAP

Patti Smith – People have the power

Hombres G – Indiana

Víctor Jara – Corrido de Pancho Villa

Santi Comet, Nadia Álvarez – Perseidas

Enya – May it be

La comparsa de Nene Cheza y Zampi – El velero a las claras del día

Fangoria – Rendez-vous espacial

Louis Armstrong – When you wish upon a star

Harry Styles – As it was

Caliza – Fiesta del colapso

Rodrigo Septién – Elecciones… ¡otra vez!

Cloud Cult – One way out of a hole