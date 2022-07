50:46

Con un alegato y una selección de Carlos Santos iniciamos campaña en defensa de la declaración de la Zarzuela como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. “Solo por su potencia musical, el teatro musical autóctono español lo merecería”

Suenan:

P. Sorozábal - La del Manojo de Rosas (duo de Joaquín y Ascensión “Hace tiempo que vengo al taller”)

R. Chapí - El Tambor de granaderos (preludio)

J. de Nebra - Viento es la dicha de amor. de J. de Nebra

A. de Vives - Bohemios (Canto a la libertad)

Oscar Escudero y Belenish Moreno Gil - Romanza del algoritmo (Héroes y Bestias)

F. Chueca - La Gran Via (Tango de la Menegilda, Teresa Berganza)

Coro improvisado de 400 voces en Ateneo de Madrid (dir. F.Palacios) - Cosacos del Kazán, de Katiuska.

Sebastian Yatra - TV

Bts - Yet to come

Back Eyes Peas / Shakira - Dont you worry

Tam tam go - Sin metros de distancia.

Pepe Romero - Concierto de Aranjuez