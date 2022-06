52:59

La pianista Marta Espinós nos invita a comenzar el verano con dos festivales gratuitos: uno en El Retiro para recordar la música que sonaba en tiempos del escultor Benlliure y otro en El Águila para recordar los años 60. Con Laura Pardo, los Kaiser Chiefs.

Suenan:

Lucrecia Arana - Brindis de la Viejecita, de M. Fernández Caballero

Pilar Lorengar - Chateaux Margaux, de M. Fernandez Caballero

Swing Machine Orchestra - Fandanguillo en jazz

The Details - Descubriendo a los Beatles en familia

Patáx - Hard Day’s Night

Aurora Garcia - Let it be

Educapop (a Capella) - Quisiera ser

Cosmosoul- Freedom

María Parra (Gea) - Ascending mountains

Kaiser Chiefs - Ruby

Kaiser Chiefs - I predict a riot

Kaiser Chiefs - Na na na na naaa

Kaiser Chiefs - Everyday I love you less and less

Los Planetas - Espíritu Olímpico