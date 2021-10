53:43

Actriz de larga trayectoria, en los últimos años ha escrito tres novelas negras. Escuchamos con ella la banda sonora de la tercera, muy bien recibida por críticos y lectores, Soy tu mirada (Editorial La Esfera). Con Laura Pardo, Micah P Hinson.

Suenan:

Wagner- Obertura de Tannhauser

Adele - Someone Like you

Luz Casal - Volver a comenzar

Roxette - Slleping in my car

Cecilia Bartoli - Caldara La Morte...

Eurythmics - When Tomorow comes

Micah P Hinson - Stand in my way

Micah P Hinson - Beneath the rose

Micah P Hinson - Don't you, Pt. 1 & 2

Micah P Hinson - Don't leave me now!

Freddy Quinn - Heimweh (nostalgia en alta mar