53:53

Son tantas las “mejores canciones” que han sonado en la sección Bienvenidos al Averno, que Dani Niño ha tenido que preparar una segunda entrega. En El Baúl de los Pardo, con Laura Pardo, temas cuyos títulos repiten tres veces la misma palabra

Suenan:

Los Mejillones Tigre – Satán es amor

Los Pocos – Pornoestar

Juan Zelada – This Moment

Scaramanga – Pollo Frito

Foedus – Mayo de Paredes de Buitrago

Kase O – Boogaloo

Francisco Frankenstein - La Cumbia te cambia

Silvio – Stand by me (Rezaré)

A5 Vocal Ensemble - Ave Virgo

James Brown - Please Please Please

Michael Jackson & Paul McCartney - Say Say Say

The Velvet Underground - Run Run Run

Celia Cruz - Quizás quizás quizás

Ray Peterson - Tell Laura I love her