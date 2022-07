53:22

La directora de orquesta Lara Diloy comparte con nosotros su playlist y las claves de su relación con la música, que se resumen en una palabra: pasión. En "Discovering Laura", con Laura Pardo, Levitants. Disco de la semana: Trance Sketches, de Jorge Pardo.

Suenan:

G. Mahler - Sinfonía núm. 5 (Orq.Filarmónica de Berlín, Simon Rattle)

G.Verdi - “Follie! Delirio vano e questo! Sempre libera” (Bayer Staatsorchester , Carlos Kleiber)

L.V.Beethoven - Sinfonía Num. 7 IV. Allegro con brio (Orq. sinfónica de Berlín)

Amadeo Vives — Doña Francisquita (Maria Bayo, Alfredo Kraus, Santiago Sánchez Jerico, O.S de Tenerife, Antonio Ros Marba)

M.Penella - “Os felicito...No llores más mi niña”; Don Gil de Alcalá (ORCAM, Lara Diloy)

Igor Stravinsky - El Pájaro de Fuego VII Final (Orq. de la radio alemana de Baden Baden, J. Horenstein)

J. Franco - Agüero (Banda Sinfónica Municipal de Madrid, Enrique Garcia Asensio)

Jorge Pardo - La Linea 1

Levitants - From the other side (driving)

Levitants - Kolmanskop

Levitants - Toxic

Levitants - Nuevas generaciones

Frankie Avalon - Beauty School Dropout (de Grease)