50:36

Juan Zelada se viene al programa con Dani Niño y con la guitarra, que utiliza para tocar un par de temas en acústico. Luego vamos a las Noches del Botánico, con María Torres. Del Disco de la Semana (Gea, de María Parra), Dauphins.

Suenan:

Juan Zelada – I can´t love

Juan Zelada – Work in progress

Juan Zelada (directo, acústico) - Everywhere I go

Juan Zelada (directo, acústico) - Follow the river

Juan Zelada – This Moment

Juan Zelada – I can´t go it alone

Tom Jones - Sex bomb

Youssou N´Dour - Seven seconds

Pink Martini - Donde estás Yolanda

Diana Krall - The look of love

Maria Parra (Gea) - Dauphins