51:02

¿Sabías que Debussy y los Beatles inspiraban a Garcia Marquez, que se definía como omnívoro musical y que ganó dinero cantando rancheras en un local de Paris? Te lo contamos en el club de lectura, con Tamara Crespo. Ana Ferrandis nos lleva luego al teatro con Juan Echanove: Ser o no ser

Suenan:

Georges Brassens – Le testament

Claude Debussy, Frederick Hollster – La chica de los cabellos de lino (preludios)

The Beatles – A Hard Day’s Night

Los Panchos – Perfidia

Colacho Mendoza, Ivo Díaz – La diosa coronada

Rafael Escalona – Jaime Molina

Óscar Chávez – Macondo (cumbia)

Lale Andersen - Lili Marlene

Richard Wagner- Cabalgata de las Valquirias

Frederic Chopin - La polonesa heroica

Mel Brooks - To be or not to be (Hitler Rap)