53:49

Como Capitán afiliado a la UMD (Unión Militar Democrática) pasó un año en prisión, como periodista llegó a la dirección de Diario 16. Escuchamos su playlist y hablamos de una guerra "extraña". En Discovering Laura, Laura Marling.

Suenan:

Con Laura Pardo, la cantante británica Laura Marling,

Pedro Iturralde - Las hojas muertas

Duo Dinámico - Quince años

Jose Afonso - Grandola, vila morena

Labordeta - Canto a la libertad

Jarcha - Libertad sin ira

Anónimo - Cumpleaños 14 de abril

Mariola Membrives - Infierno

Los músicos de su alteza - La verità sprezatta, de Mauricio Cazzati

Laura Marling - What he wrote

Laura Marling - Soothing

Laura Marling - Nothing, not nearly

Laura Marling - Only the strong