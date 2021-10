50:58

Cumple 50 años Tapestry, el discazo con el que Carole King demostró el poder de la mujer en el pop. Con María Torres escuchamos como suena Turquía. Besos y abrazos con Madre Tierra.

Suenan:

Carol King - I feel the earth move

Carol King - Tapestry

Carol King - It´s too late

Carol King - You make me feel like a natural woman

Carol King - You ´ve got a friend

Carol King - So far away

Tuncer/Orkut - Bso Mujer, (kadim)

Muslum Gurses - Afffet

Sezem Aksu - Kutlama

Son Feci - Bu Kiz

Madre Tierra - Mujeres en pie