Tonalidad, color, belleza, armonía… Los cosméticos ponen música a la piel y nosotros ponemos música a los cosméticos con Boticaria Garcia que, con Gema Herreros, ha publicado Radiografía de un Cosmético. Con Laura Pardo, canciones dedicadas a la belleza. Disco de la Semana: Ondulations, de Pedro Mateo.

Suenan:

Fletwood Mac - Little lies

ABBA - Money

Mecano - Maquillaje

Boney M - Sunny

Prince - The most beautiful girl it he World

John Lennon - Beautyful Boy

The Beatles - Let it Be

Pedro Mateo - Allemanda de la partita en Re menos BWV 1004, IV de J.S.Bach

Frankie Avalon - Beauty school dropout

Smiths - Handsome devil

Reigning Sound - You are not as pretty

Niña Polaca - Tu belleza se merece una canción

Manolo Escobar – Qué guapa estás