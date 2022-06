51:00

Con motivo del estreno del single Beatman, de Los Saxos del Averno, (lo presentan este sábado en Café Berlin) Dani Niño hace una selección de canciones dedicadas a Superhéroes,. Juls Del Real nos invita al concierto de su retorno, el viernes.

Suenan:

Los Saxos del Averno – Beatman

Ramones – Spiderman

Barón Rojo – Bola de Dragón

Kiko Veneno – Súperhéroes de Barrio

Arnau Griso – Superhéroe en paro

Destripando la historia – Capitán América

David Bowie – Héroes

Juls Del Real - Buried

Juls Del Real - The girl of your dreams

Ángel Causapié ft. Juls Del Real - Amén