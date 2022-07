53:43

Entrevista y actuación del guitarrista Pedro Mateo, que con su instrumento se aproxima a la obra de Johan Sebastián Bach, con estupendos resultados. Del "Baúl de los Pardo", Laura Pardo saca cuatro discos que, simplemente, le gustan.

Suenan:

Pedro Mateo - Ciaccona de la Partita en D Minor BWV 1004 de J.S.Bach

Pedro Mateo - Gigue & Double de la Suite (para laud) en C minor BWV 997

Pedro Mateo - Hullanzas/Ondulation y Parlando, de From Darabok to Gitariskolanak de G. Kurtag

Pedro Mateo (directo) - Suite en G Major BWV 1007 de J.S.Bach, I, Prelude

Pedro Mateo - Sarabanda de la suite en Sol Major para violoncello solo de JS Bach

Pedro Mateo (directo) - Suite en C minor BWV 997 de J.S.Bach, I, Prelude

Pedro Mateo - Cantabile y Sin didicacion de From Darabok to Gitariskolanaak de G. Kurtag

Pedro Mateo - Allemande de la partita en D minor BWV 1004, IV

The Honeycombs - Have I the right

SNAP - Sentado en el parque

The Cult - She sells sanctuary

La Orquesta Mondragón - No dispares más

Grupo vocal Sampling - Castellano que bueno baila usted