Entre dos luces

53:40

Escuchamos en primicia, con Ricky Gil, el disco “Artefactes sonors del underground català” donde se trae a la tercera década del tercer milenio canciones de la vanguardia catalana en los años 60 y 70.

Suenan:

Ricky Gil & Biscuit – Hi ha gent

Ricky Gil & Biscuit – Jo em donaria a qui em volgués

Ricky Gil & Biscuit – Anna

Guillermina Motta – Els Esnobs

Ricky Gil & Biscuit – Els Snobs

Gato Pérez – La curva del Morrot

Ricky Gil & Biscuit – La curva del Morrot

Ricky Gil & Biscuit – Més enllá

Maurice Willians & The Zodiacs - Stay

Jackson Brown - Stay

Sam Smith - Stay with me

Hans ZImmerman - S.T.A.Y. (BSO Interestellar Main theme)

The Clash - Should I Stay or Go

Pastora Soler - Quédate conmigo

James Taylor - You’ve got a friend