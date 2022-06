53:21

Gallego y flamenco, nos presenta en acústico Paraísos de Aíras, un disco dedicado a la Galicia rural y grabado en su lengua natal. En Discovering Laura, con Laura Pardo, The Go-Gos, Del Disco de la Semana (Moments Musicaux, de J Colom y Fundación March), Brahms.

Suenan:

Antonio Luz - Do rural

Antonio Luz - Non me toques o Xe

Antonio Luz (directo) - Paraisos das airas

Antonio Luz - Lotadoras de Metal

Antonio Luz - Angeles sin alas

Antonio Luz (directo) - O perdido

Antonio Luz - Soidade

Joan Colom - klavierstick op 76 num 2 de brahsma

The Go-Gos - We got the beat

The Go-Gos - Tonite

The Go-Gos - Vacation

The Go-Gos - Head over heels

Prokofiev - Danza de los caballeros