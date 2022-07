30:14

En estos meses que llevamos del año 2022, se han sucedido elecciones de todo tipo, en especial presidenciales. La invasión rusa a Ucrania ha posicionado a los países de la región. Por otra parte, no es un momento boyante para la economía mundial y por ende para América Latina. Los mecanismos de integración regional no están funcionando: ha habido un fiasco en la Cumbre de las Américas, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) no se la ve y veremos qué pasará en la próxima Cumbre Iberoamericana. Hay un aumento de la pobreza en todos los países, los servicios como salud y educación no han vuelto a la normalidad tras la pandemia. Son asuntos que tratamos en este Enfoque global que cierra la temporada en Radio Exterior de España.