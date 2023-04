Libro 'España no es País para Ríos'

25:38

'Contando ríos, arroyos, gargantas y barrancas', en España sumamos más de 35.000 cursos de agua. Es un dato que proporciona el Instituto Geográfico Nacional y que recoge Ramón J. Soria, en su nuevo libro "España no es País para Ríos"-Viaje por las aguas que una vez amamos- (Alianza Editorial) Algunos son temporales y otros permanentes y llevan millones de años formando parte fundamental de nuestro país y contribuyendo de manera decisiva a la civilización y el desarrollo humanos. Ramón es antropólogo y escritor, pero por encima de todo, es un gran conocedor de nuestros ríos, tanto a nivel de biodiversidad, como de la historia que acumulan. Para este excelente trabajo, Ramón ha elegido 40 ríos, algunos de ellos no muy conocidos, pero estos cuarenta ríos representan a todos los demás, porque sus problemas son comunes. Hablamos de todas estas cuestiones con Ramón y recordamos, como lo hacía "El Roto" en una brillante viñeta, que el tesoro no es el oro que se puede encontrar en algunos ríos; el verdadero tesoro, son los ríos."