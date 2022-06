01:00:45

Paco Reyes y Alberto Mingote se ponen delante de los micrófonos de Radio 3 para regalarnos un adelanto de 'Todo empezó en el ochenta y cuatro', una exposición sobre los orígenes del grafiti y del hip hop en nuestro país, que podremos visitar desde el 23 de junio hasta el 1 de noviembre de 2022 en el Museo Nacional de Antropología de Madrid.

Playlist:

“Planet Rock”, de Afrika Bambaataa & Soulsonic Force, 1982

"Tour de France” del Kraftwerk, 1983

“Freakshow”, de Bar–Kays, 1984

“Body Work” de Hot Streak, 1984

“Request line”, de Rock Master Scott and the Dynamic Three, 1984

“19”, Paul Hardcastle, 1985

“Street Dance”, de Break Machine, 1984

“Rock it”, producida por Herbie Hancock en 1983

“Us girls”, de Sha Rock, Lisa Lee & Debbie. D, 1984

“Bubblehead” de Phony Four MC´s wappin´, 1984

“Jam on it” de Newcleus, 1984

“I.O.U.” de Freeéz, 1983

“Axel F”, Harold Faltermeyer, 1984

“Breaker´s Revenge”, de Arthur Baker, 1984

“Rappers Delight”, Sugar Hill Gang, 1979