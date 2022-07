59:24

Mario Prisuelos es músico y pianista; y también organiza el Festival de música de Villaviciosa de Odón en Madrid (1-16 julio). Pero más allá de su formación clásica, a Mario le atraviesan todos los estilos de música que te puedas imaginas. De hecho, en esta hora de 'En Radio 3', además de música clásica, nos pondrá flamenco, rock, y si le hubiésemos dejado un poco más de tiempo, habría empezado con la música tailandesa.

Playlist:

Marcial del Adalid, Mario Prisuelos - El lamento (balada para piano)

Pablo de Sarasate, Antonio Serrano, Constanza Lechner - Zapateado: Op.23 (Arr. for harmonica and piano)

Claudio Constantini - Alone

Ramones - The KKK took my baby away - 2002 remastered

Muse - Uprising

Radiohead - Karma Police

Belle and Sebastian - Another sunny day

Queen - Love of my life

Andrés Calamaro - La parte de adelante

Camarón de la Isla - La leyenda del tiempo

Ella Fitzgerald, Nelson Riddle - All the things you are

Duke Ellington, John Coltrane - My little brown book

Gyorgy Ligety, Mario Prisuelos - Musica ricercata: III. Allegro con spirito