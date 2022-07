58:56

La pereza es la barrera que te separa de disfrutar de esas músicas que consideras demasiado intelectuales, demasiado cultas, demasiado elevadas. Esta es la tesis que defiende el poeta, músico y licenciado en Antropología Social, Mariano Peyrou en su libro 'Oídos que no ven'. El escritor cita a Nietzsche y dice "Nuestros sentidos son enemigos de las novedades". Esta Playlist es una invitación a disfrutar del eclecticismo, una llamada a apagar el cerebro y encender los oídos.

Playlist:

Spandau Ballet - Only When You Leave

Skip James - Hard Time Killing Floor Blues

Miriam Makeba - Pata Pata

Atahualpa Yupanqui - Piedra y Camino

Karlheinz Stockhausen - Gesang Der Junglinge

Anton Webern - Six Bagatelles For String Quartet, Op. 9

Ludwig van Bethoven - Sonata Para Piano Nº14

John Coltrane - Welcome

Iron Maiden - Hallowed Be Thy Name

Leño - Entre Las Cejas

Caetano Veloso - Beleza Pura

Albert Ayler - Summertime

Miles Davis - He Loved Him Madly

Edgard Varèse - Ionisation

Sonny Sharrock - Portrait Of Linda In Three Colors, All Black