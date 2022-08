01:00:04

El Hematocrítico es Miguel López, autor de numerosos proyectos de humor en Internet muy populares como El Hematocrítico de Arte, Drama en el Portal o Los Hermanos Podcast (con Noel Ceballos). Es autor junto con el ilustrador Alberto Vázquez de los libros infantiles Feliz Feroz, Agente Ricitos y El lobo con botas, y está trabajando en su adaptación a serie de animación para RTVE. Le conocemos un poco más a través de esta variada y ecléctica playlist.

Playlist:

Ana Belén - Qué Será (O Qué Será)

The Bangles - Manic Monday

Paul & Linda McCartney - The Back Seat Of My Car

Tom Petty - Mary Jane's Last Dance

Alice Cooper - Generation Landslide

Siniestro Total - ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? y ¿A dónde vamos?

Suede - My Dark Star

Super Furry Animals - Yaelodi Â'r Ymylon

Beasty Boys - Shake Your Rump

Tom Zé - Lá Vem A Onda

Kate Bush - Moving

Kanye West - Bound 2

Bob Dorough - Three Is A Magic Number

Joe Crepúsculo - Toda Esta Energía

Bad Bunny - Soy Peor