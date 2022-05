01:01:16

¿Os acordáis de aquello del "lado más salvaje de la vida"?. No suele ser cierto. En este caso sí. Por las sombras más opacas de las callejuelas (solo con intención de que no nos quememos) nos guía el genial autor de "Un Tal Cangrejo" para conocer un mundo de Rinconetes, Cortadillos, granujas, canallas y buen rollo. Durante esta hora, cojan la mano de Guillermo Aguirre y no la suelten (no se nos vayan a perder).

Playlist:

Paco Pil - Johnny Techno Ska (Version Original 1994)

Ke No Falte - Ke Rule

Camela - Corazón Indomable

Violadores Del Verso - Ballantines

Barricada - En Blanco y Negro

Sash! - Ecuador

John Travolta, Olivia Newton-John - Summer Nights

Mala Rodríguez - Tengo Un Trato

Platero Y Tú - El Roce De Tu Cuerpo

Ku Minerva - Estoy Llorando Por Ti

The Soggy Bottom Boys - I Am A Man Of Constant Sorrow

Extremoduro, Albert Pla - El Día De La Bestia

Celtas Cortos - 20 de Abril