Eva Martínez sabe mucho, mucho de un género que nosotros controlamos más bien poco. De hecho, ha escrito un libro, "K-Pop Rookie", ¿y tú? ¿Conocías el K-Pop? Si eres novatx como nosotrxs, vas a descubrir un mundo y si ya estás metidx en materia, vas a pasar una hora muy divertida con una experta del tema.

Playlist:

Idol - BTS

I know - Seo Taiji and boys

Candy - H.O.T.

Fantastic baby - Bigbang

Gee - Girls’ Generation

Ring Ding Dong - Shinee

Gangnam Style - PSY

New face - PSY

Eight - IU, SUGA

Just right - GOT7

What is love - Twice

Hip - Mamamoo

Miroh - Stray kids

0x1=LOVESONG - Tomorrow x Together

Blood sweat & tears - BTS

End of a day - Jonghyun