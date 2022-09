59:58

Colores, formas, poses, ropa cool y psicodelia son solo algunos de los elementos que se filtran de la ensoñación sonora que es esta playlist de la ilustradora Clara Cábez. Clara es, junto a su hermana Olivia, la mitad del tandem creativo que se encuentra tras el proyecto 'COLS', ganador del premio 'Mejor Fanzine' del Salón del Comic de Barcelona. El imaginario estético del garage, el rock y el punk de los años 60’s y 70’s se filtra entre los poros de esta reunión de canción que le ponen un aullido sonoro a la visión de estas dos hermanas. Love Buzz eveybody!!!

Playlist:

The Shangri-Las - Leader Of The Pack

The Dixie Cups - Little Bell

The Kinks - Monica

The Seeds - You Can't Be Trusted

Count Five - Merry-Go-Round

Steve And The Board - So Why Pretend

The B-52's - Dance This Mess Around

The Cramps - The Way I Walk

Shocking Blue - Love Buzz

Babe Ruth - The Mexican

Los Gatos - La Balsa

Wau y los Arrrghs!!! - Es Un Buen Día

The Courettes - R.I.N.G.O.

Shannon & The Clams - Year Of The Spider

Amyl & The Sniffers - Knifey

Sistema de Entrenamiento - Cuadernos de Masacre

Alcalá Norte - Barbacoa En El Nacimiento

The Spam! - On My Knees