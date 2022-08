59:43

Antonio Martínez Ron es escritor, periodista y divulgador científico español, pero sobre todo es un enamorado del cielo, de los cielos. Su último libro 'Algo nuevo en los cielos' es una invitación a la torticolis, una llamada a investigar verticalmente nuestro mundo. La playlist que nos propone hoy tiene mucho que ver con esta provocación, se trata de un viaje de abajo arriba. Un ascenso musical hacia la estratosfera.

Playlist:

T Rex - Cosmic Dancer

The Divine Comedy - Tonight We Flight

Queen - Don't Stop Me Now

The Alan Parsons Project - Eye In The Sky

Harry Styles - Sign Of The Times

Stratovarius - Stratosphere

Elton John - Rocket Man

David Bowie - Space Oddity

Chris Casello - Rocket To Uranus

The Beatles - Across The Universe

Moby - We Are All Made Of Stars

Muse - Starlight

Brian May - New Horizon

Vangelis - Alpha