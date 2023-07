02:00:19

Presentamos las novedades de las últimas semanas donde destacamos: el nuevo EP de Ramiro López (foto portada), Marien Novi y Dj Moderno. Además, el nuevo proyecto Sequential Ayeo.



DJ Moderno "Hey¡"



Quinto Elemento "Desde que no estás (We are not djs remix)"



Dani "Ceras Rosas (remix by Delval)"



EQX feat. Jaunx "27540"



Sequential Ayeo: "Medina" y "Tierra fértil"



Marien Novi , Cesvitam, Digitalkaos: "Get together" y "Modular terrace"

Drunken Kong: "It's then", "I want to see", "That's it" y "Need it"



Ramiro López "Green Hair", "Louder", "She can take you" y "Slowing down"



Ramiro López feat. Metrioz "Sonido intenso"



Teenage Mutants, Heerhorst, Peter Pahn "Dark clouds"



Adam Port, Yeah But No "Run run run (Adam Port remix)"



Qess, Ursula Rucker - Spaces in between (Rey & Kjavik remix)"



UNKLE "In a state"



A.D.H.S. "Rastanta"