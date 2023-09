30:42

Bienvenidos a la quincuagésima tercera edición de En modo verano, el programa más refrescante de esta época del año.

Hablamos de actualidad, porque cada mes de septiembre empieza un nuevo año académico, tanto en el colegio como en la universidad. En esta ocasión me voy a centrar en lo segundo. Seguro que muchas veces te has preguntado si estudiar una carrera en verdad es tan indispensable para tener éxito dentro del mundo laboral. Hay personas que piensan que no, por eso es un debate abierto. Lo que está claro es que hay muchos jóvenes que prefieren no pensar y dicen eso de...

La realidad es que estudiar una carrera universitaria es una de las mejores formas para poder desarrollar tu poder intelectual y construir un buen perfil profesional. Por eso, en la edición de Fernando Orea charla, en el estudio 212 de la Casa de la Radio, con Álvaro Sánchez, profesor adjunto de la Universidad Francisco de Vitoria y editor de Españoles en la mar, de REE.