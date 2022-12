30:11

Repasamos los originales de canciones que en muchos casos se conocieron antes o más por sus versiones que por su grabación primigenia. Suenan Billy Bragg, Gloria Jones, T-Rex, Frank Sinatra, Claude François, Van Morrison, The Nerves y Neil Diamond

Temas:

Billy Bragg - She's got a new spell

Gloria Jones - Tainted love

T-Rex - Ballrooms of Mars

Frank Sinatra – My way

Claude François - Comme d'habitude

Van Morrison - Bright side of the road

The Nerves - Hanging on the telephone

Neil Diamond - Red Red Wine

Neil Diamond - Red Red Wine directo 2002