38:30

'El Otro Confinamiento' é um documentário de 62 minutos dirigido pela cineasta brasileira Luiza Schultz. O filme estreou simultaneamente na plataforma espanhola Filmin e em diversos festivais, como o Valencia Indie Festival (Valeiff), no qual foi o grande vencedor. Luiza parte de uma simples pergunta como premissa: no dia 15 de março de 2020, é decretado o estado de alarme e o confinamento na Espanha, mas como você se confina quando não tem uma casa? Na narrativa, ela aborda o problema das pessoas em situação de rua durante a pandemia do Corovavírus em 2020, na cidade de Madri. A entrevista é de Bel Mercês.

Lola Flores foi uma das grandes estrelas do folclore espanhol. Cantora e atriz, ficou muito famosa nos anos 40 e 50, quando, além de participar em espetáctulos flamencos, apareceu em vários filmes. 'La Faraona', como era conhecida, foi uma mulher cheia de coragem e garra, que não hesitava em falar publicamente de assuntos polêmicos, como o sexo ou as drogas. As suas intervenções controvertidas, em programas de televisão, são parte da história da cultura popular espanhola, como também são as suas músicas. No último sábado, 21 de janeiro, Lola Flores teria feito 100 anos.