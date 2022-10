31:11

Alexandre Farto, mais conhecido como Vhils, é o idealizador do festival de cultura urbana Iminente, que aconteceu de 22 a 25 de setembro, em Lisboa. Nós estivemos lá, no evento realizado entre velhos edifícios e escombros de uma fábrica abandonada no bairro da Matinha. Entre concertos, performances e arte urbana em todas as suas expressões, conseguimos conversar com esse artista plástico, famoso pelos seus "rostos" esculpidos em paredes. Entre várias questões associadas com a arte no espaço público, falamos do ato de destruição que cria. A partir de uma picareta, ele vai expondo as camadas que existem na própria parede e cria rostos e palavras, dependendo do projeto. Natercia Lameiro é uma jovem compositora, cantora e multiinstrumentista portuguesa radicada em Madri. Ela acaba de lançar seu primeiro álbum, intitulado 'A Cantadora de Histórias', inspirado em suas vivências e na diversidade das canções do mundo. Nossa colaboradora Bel Mercês conversa com Natercia sobre esse trabalho e sua história desde os tempos de bailarina em Leiria, pequena cidade litorânea onde nasceu.