37:24

Organisée en partenariat entre l'Institut français, le Círculo de Bellas artes de Madrid et l'ambassade française, la Nuit des idées sert de forum pour l'échange d'opinions et pour le partage entre agents sociaux de tout type. Cette édition de 2023 a compté avec la présence de personnalités de renom comme, par exemple, la philosophe Barbara Stiegler, l'historien Cristophe Pébarthe, Nicolas Truong, Valérie Guillard, Miriam Bascuñán, Pablo Simón et, bien sur, l'ambassadeur Jean Michel Casa. Vous pourrez tous les écouter dans le reportage au coeur de cette émission.