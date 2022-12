Bonjour à tous et toutes! Après notre bulletin d'informations, Inés a invité à Gaëlle Castrec pour connaître les studios de Radio Nacional de España et en a profité pour lui faire quelques questions sur toute nouvelle Forêt du Petit Prince. Une forêt avec plusieurs collaborateurs mais surtout beaucoup d'élèves du Lycée Français de Madrid Saint-Exupéry située à Alcobendas. Cette forêt a pour d'objectifs, la revégétalisation de l'espace urban, faire connaître la méthode Miyawaki grâce à MiniBigForest et comprendre que les espaces verts, en ville, s'ajoutent à notre liste de choses qui améliorent notre vie quotidienne.



Je vous joins avec plaisir l'adresse mail dédiée au projet : laforetdupetitprince@saintex-lfm.org et le lien vers le site : https://www.saintex-lfm.org/projet-mini-foret/