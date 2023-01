56:18

Esta semana en Ellas Pueden y junto a Marta Pastor vamos a conocer el trabajo que hacen las Aparadoras de Elche: mujeres que prácticamente desde hace un siglo viven en un limbo jurídico, no tienen derechos laborales, no tienen seguridad social, no tienen paro… algo que parece increíble que suceda en nuestros días pero que está pasando. Después conoceremos la figura de Alba de Céspedes; una de las personas más sobresalientes y escritora de éxito que se convirtió en un referente de la lucha antifascista y también del feminismo.