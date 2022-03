58:45

Hoy escuchamos: Zenobia- La danza del diablo con Barilari, Zenobia- El hada y la luna, La Sombra del Grajo- Quimera, Veonity- Beyond the realm of reality, Snakeyes- Evil dead, Evil Hunter- Fear them all, Mala Reputación- La hoguera, Treat- Carolina reaper, Graham Bonnet Band- Imposter, Van Canto- Turn back time, Wolf- Shadowland, Minos- Filtros, Amorphis- Seven roads come together.