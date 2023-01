59:06

Hoy escuchamos: Tete Novoa- Somos, Saratoga- Siempre hacia el sol, Argion- La ciudad eterna, Death and Legacy- The unnamed shadow, Death and Legacy- Damned, Helloween- I want out, Twillight Force- At the heart of wintervale, Foursome Artifacts- 16 days, Shakra- Invincible, Canciones con Historia: Megadeth- Hangar 18, Insomnium- The witch hunter.