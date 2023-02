58:57

Hoy escuchamos: Juan Saurín- Hype, Rosendo- ¡Qué desilusión!, Radiocrimen- Bastardos, Los Suaves- Preparados para el rock and roll, Godsmack- Soul on fire, Bloodbound- The raven´s cry, Saurom- Burlesque, Twilight Force- Skyknights of Aldaria, Canciones con Historia: Angra- Nothing to say, Dawn of Extinction- Haters, Insomnium- White Christ, Mystic Circle- From hell.