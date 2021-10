59:19

Hoy escuchamos: Guadaña- Guerreros de la tempestad, Rage- Monetary gods, Iron Maiden- Hell on earth, Eclipse- Twilight, Fans of the Dark- Life kills, Vega- Beautiful lie, Jose Andrea y Uróboros- La fábula de mi yo, Mägo de Oz- Alma, Isabel Marco- Electricidad, Abxenta- Dame más, Nano Vegano- La gran mentira, Thy Kingdom Will Burn- The black river.