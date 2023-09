58:45

Hoy escuchamos: Barricada- Pasión por el ruido, Journey- Any way you want it, Doro- Bond unending, From Row Warriors- Chasing shadows, Theocracy- Mosaic, Iron Savior- In the realm of heavy metal, Crazy Lixx- Whiskey tango foxtrot, Motörhead- Climber, Alien Weaponry- Ihenga, Paradox- The visitors, Non Servium- Los amos de las calles, Angelus Apatrida- To whom may it concern, Dark Embrace- Dark heavy metal.