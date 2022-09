05:54

Sandra Sánchez también es “Kat Karateka”. Se trata de una gata, protagonista de unos libros infantiles y juveniles que se inspiran en la campeona olímpica en Tokio 2020, campeona del mundo y de Europa. “Queremos que el deporte transmita esos valores pero también a través de otras herramientas como la lectura. Estos libros son para infinita edad, para el niño/a que llevamos todos dentro. Combinar deporte y lectura es una herramienta de enseñanza súper positiva”, señalaba en El Vestuario de Radio 5. Entre los valores que se destacan en los libros y en su figura, ella resalta a bote pronto, “la disciplina, las ganas, la constancia, luchar por lo que uno quiere… cuando va todo bien y cuando va mal… Pero también luchar contra las injusticias… Hay muchos valores donde se me ve reflejada en estos libros”. Como curiosidad, recuerda de sus primeros pasos en el karate que “no se me olvida el olor del primer dojo. No eres consciente de cómo se te queda grabado lo que ocurre cuando eres pequeña. Todo deja huella en el corazón y en la cabeza”. La mejor karateka de la historia es referente a nivel mundial tanto en deporte como en valores. “Me cuesta creerlo. Yo llego a Japón, por ejemplo, y te conoce mucha gente cuando vas por la calle, hagan karate o no. Es muy bonito sentir el cariño”. Ahora, entre sus objetivos tras dejar el karate desde el primer nivel está la creación de una comunidad del karate mundial para seguir transmitiendo estos valores, entre otras cosas. “Y ahora lo que quiero es regalar todo lo que yo he recibido del karate en mi vida”, concluía la campeona olímpica.