31:55

Lista de canciones:

1.- Trisomie 21 "La fete trist"

2.- Lady Blackbird "Did somebody make a Fool out of you"

3.- Kennebec & Samuel T. Herring "Leaving the Canyons"

4.- Raw Styles "Use me"

5.- Blacknuss Allstars "Rising to the top"

6.- Jordan Rakei "Defection"

7.- Flora Purim "If you will"