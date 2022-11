02:06:10

Love Of Lesbian acaban de llegar de un mes de gira por México y Estados Unidos, acaban de recibir un disco de oro (el cuarto en su carrera) por 'Viaje Épico Hacia La Nada' y anuncian fin de gira para el 4 de noviembre de 2023, en el Wizink Center de Madrid (las entradas ya están a la venta). Así que aprovechamos a invitarles las dos horas de programa y a repasar con ellos su trayectoria desde 'Maniobras de Escapismo', hasta 'V.E.H.N.', desde 2005, hasta ahora, a través de canciones como 'Domingo Astromántico', 'Noches Reversibles', 'La Niña Imantada', 'Un Día en el Parque' (existe 'A Day in The Park', en 'It Is Fiction', su primer disco, de 2001), 'Allí Dónde Solíamos Gritar', '1999', 'Club De Fans de John Boy', 'Belice', 'El Poeta Halley', 'I.M.T., 'Los Irrompilbes', 'V.E.N.H'... y nos emocionamos con ellos y todas las historias y anécdotas que nos cuentan y que hay detrás de canciones, que ya son parte de nuestro Patrimonio Nacional. Y al final, Love Of Lesbian tocan dos canciones en acústico, acompañados por Diego Arroyo (Veintiuno), al piano, y rematan interpretando con el propio Diego 'La Vida Moderna', la última canción de Veintiuno, en la que ellos colaboran. Pasen y disfruten, mínimo, tanto como lo hemos hecho nosotrxs hablando con Santi, Juli y Uri -un beso para Jordi, que no pudo vernir-.