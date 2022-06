59:09

"¿Eres un mod o eres un rocker? La historia de los Mockers" (Chelsea Ediciones). El libro escrito por Julio Montero y Esteban Hirschfeld, fundadores de Los Mockers, nos cuenta las aventuras y desventuras de “los Rolling Stones uruguayos”. Charlamos con Esteban y Jorge Explosión (fan acérrimo y prologuista del libro) sobre la historia de esta banda de culto con estatus de leyenda, responsables de uno de los mejores discos del rock’n’roll sudamericano de los años 60.

Playlist;

LOS MOCKER “Make up your mind” (Los Mockers, 1966)

LOS MOCKER “What a life” (Los Mockers, 1966)

LOS MOCKERS “Don’t go again” (Los Mockers, 1966)

LOS ENCADENADOS “I just wanna make love to you” (1ª maqueta, 1965)

LOS MOCKERS “You got it” (Los Mockers, 1966)

LOS MOCKERS “Tell me something new” (Los Mockers, 1966)

LOS MOCKERS “Girl you won’t succeed” (grabación de 1967)

LOS MOCKERS “Can’t be a lie” (Los Mockers, 1966)

WAU Y LOS ARRRGHS!!! “No mientas más” (¡¡¡Viven!!!, 2009)

LOS MOCKERS “Need some time” (reunión 2006, LP “Do it again”, 2012)

LOS MOCKERS “All the time” (Los Mockers, 1966)